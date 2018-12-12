النائب علي السعيدي يستنكر تصريحات معيتيق وصنع الله حول حراك فزان

استنكر عضو مجلس النواب عن وادي الشاطئ علي السعيدي، تصريحات عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بخصوص حراك غضب فزان، مشيرًا إلى أن قرارات حكومة الوفاق والحكومة الموقتة لتوفير الخدمات لمناطق الجنوب مجرد «حبر على ورق».

وقال النائب علي السعيدي لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «استنكر وبي كل شدة على تصريحات كل من معيتيق وصنع الله تجاه أهلي في فزان. صوت فزان ارتفع اليوم بعد كل التهميش والإقصاء والتجاهل لحقوق فزان».

وأضاف: «فزان كانت ضحية من وصول القوة الثالثة إلى تاريخ اليوم من سرق حقوقهم من غاز الطهي والمحروقات والسيولة النقدية».

كما لفت السعيدي إلى ما وصفه بـ«تجاهل تنفيد قرار سنة2013 بشأن شركة مصفاة وتعطيل محطة الكهرباء وخلق أزمات أدت إلى قفل مطار سبها وعدم توفير الأمصال الخاصة بعلاج لدغة العقرب».

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وطالب عضو مجلس النواب علي السعيدي «كل أهل فزان بالاستمرار في حراك غضب فزان إلى أن يحقق أهدافه ودون مساومة».