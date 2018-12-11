معيتيق: من يوقف ضخ نفط ليبيا «خائن»

معيتيق خلال كلمته (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

قال النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، إن مَن يوقف ضخ النفط في ليبيا خائن لوطنه، مطالبًا الأجهزة الأمنية في طرابلس بتقديم تقاريرها حول مرتكبي حادثة الهجوم المسلح على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر الماضي، الذي خلف عددًا من الشهداء والجرحى.

وأضاف معيتيق، خلال احتفالية أُقيمت اليوم الثلاثاء لتأبين ضحايا الهجوم: «في حال عدم تمكن الأجهزة المعنية من الوصول للجناة عليها الاستعانة بأي طرف دولي لمساعدتها».

كما أكد أن حكومة الوفاق وضعت دعم مؤسسة النفط في أولى اهتمامها حتى تتمكن من استعادة عافيتها ومكانتها في الصفوف الأولى في الاستثمار والإنتاج النفطي، مشيدًا في السياق نفسه بالكفاءات الليبية في هذا المضمار.

وشدد على رفض حكومة الوفاق أي مجموعة مسلحة تدعي نفسها هي الوصي على الشعب الليبي، وتتحكم في مصدر دخله، وقال إن في هذا خيانة للوطن.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستقبل معيتيق (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

حضور حفل التأبين (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

حضور حفل التأبين (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)