بعد الشرارة.. حراك «غضب فزان» يغلق حقل الفيل النفطي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 08 ديسمبر 2018, 08:55 مساء
أعضاء حراك غضب فزان أثناء تلاوة البيان بعد إيقاف الإنتاج وإغلاق حقل الفيل النفطي. (الإنترنت)

أعلن حراك «غضب فزان» أنه أغلق حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا بعد إغلاق حقل الشرارة، احتجاجًا على عدم اهتمام الحكومات الليبية بالمنطقة الجنوبية، مقدمًا اعتذاره للشعب الليبي على إيقاف إنتاج النفط والغاز من المنطقة الجنوبية.

وقال حراك «غضب فزان» في بيان إن إغلاق حقل الفيل النفطي وإيقاف إنتاج النفط والغاز منه جاء «بعد أن تجاهلت الحكومات متطلباتهم الأساسية» و«تدهور الحالة الأمنية وكثرة حوادث الخطف في الطرقات وانتشار العصابات الإجرامية وتفشي الحرابة على الطرقات العامة».

وأشار البيان إلى «عدم وجود المستشفيات ذات الإمكانات لإيواء المرضى وانهيار الحالة الاقتصادية للمواطن وعدم توافر المحروقات اليومية التي وصل اللتر الواحد منها في السوق السوداء أحيانًا إلى خمسة دينارات، وعدم توافر الغاز الذي تصل أسطوانته في بعض القرى إلى 120 دينارًا وانقطاع الكهرباء لأيام وعدم توافر السيولة النقدية إلا في المناسبات».

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وأضاف البيان أن المنطقة الجنوبية تنعدم فيها «التنمية المكانية» موضحًا أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت «بعد عدة محاولات باءت بالفشل لإقناع الحكومات لتحسين حال المواطن في فزان، وبناء على أننا كليبيين يحق لنا أن نتمتع بثرواتنا والأمن والأمان».

وقدم حراك «غضب فزان» في ختام البيان اعتذاره للشعب الليبي عن هذه الخطوة التصعيدية، مؤكدًا أنهم أوقفوا «تدفق النفط والغاز من فزان إلى أن يتم البدء في تنفيذ مطالبهم العشرة»، منبهين إلى أنهم قد يضطرون للتصعيد «في حالة عدم البدء في تنفيذ المطالب».

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