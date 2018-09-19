السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي

السراج والكبير خلال لقاء بمقر مصرف ليبيا المركزي اليوم. (الصفحة الرسمية للسراج)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاربعاء مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الخطوات التنفيذية لقرار السراج بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وتطرق اللقاء، الذي جرى صباح اليوم بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس إلى الإجراءات الأخرى التي تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي وأعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي وتستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي وإجراءات معالجة الأثار المترتبة على تنفيذها، حسب الصفحة الرسمية للسراج.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارا، في وقت سابق اليوم، بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، مشيرا إلى أن النسبة تحدد وفقا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.