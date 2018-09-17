صيانة كوابل الضغط العالي في طرابلس

من أعمال الصيانة في دائرة توزيع مشروع الهضبة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الفرق الفنية تواصل صيانة وتجهيز كوابل الضغط العالي، التي تضررت جراء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها ضواحي جنوب طرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن فرق الصيانة تعمل على تركيب مفتاح 400 في محطة إرسال التي يديرها فنيو ومهندسو دائرة توزيع مشروع الهضبة.

كانت الشبكة العامة للكهرباء تعرضت لانهيار شبه تام بسبب الاشتباكات الأخيرة، التي وقعت في العاصمة طرابلس، وتسببت في تضرر أربع دوائر لنقل التيار، وسط حالة من الغضب واستغاثة المواطنين، وبخاصة في المستشفيات العامة.