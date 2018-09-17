استئناف امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة.. و«التعليم» توضح أسباب «الربكة»

طالبات في لجنة امتحانات الدور الثاني. (وزارة التعليم)

بدأ طلاب الشهادات العامة اليوم الثاني لامتحانات الدور الثاني، وذلك بعد توقف الامتحانات أمس مع الاحتفال بالذكرى الـ87 ليوم الشهيد.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي امتحاني الفيزياء (الميكانيكا)، وعلم السكان والتنمية، فيما طلاب التعليم الأساسي فيؤدون امتحان الكتابة (التعبير والإملاء والخط).

بدوره، أقر وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة بأن «هناك ربكة في التحاق الطلاب بقاعات الامتحانات نتيجة اختلاف امتحانات الدور الأول عن الثاني».

لكنه أكد خلال اجتماع بجامعة طرابلس وجود تجاوب مع الطلاب بعد صدور تعميم لتذليل العوائق كافة أمامهم، مراعاة للظروف التي تعاني منها بعض المناطق، ولا سيما في ظل نزوح عدد كبير من الطلاب نتيجة الأوضاع الراهنة.

ونبه إلى أن «الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية وبالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التعليم وأجهزة الدولة المعنية كافة، والمجتمع المحلي خلال امتحانات الدور الأول أعادت البريق لامتحان الثانوية العامة».

كان طلاب الشهادات العامة أدوا امتحان مادة التربية الإسلامية السبت، دون تسجيل أي شكاوى تذكر من الامتحان.