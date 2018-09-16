تقرير أممي: 43% من واردات الوقود تستخدم في إنتاج الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 سبتمبر 2018, 12:17 مساء
ناقلة وقود في ميناء طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

نقل خبراء الأمم المتحدة عن مصادر سرية قولها إن 43% من واردات الوقود تستخدم في إنتاج الطاقة، و50% للاستهلاك الخاص.

واستند تقرير الخبراء الموجه لمجلس الأمن إلى تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، الذي قدر الميزانية المخصصة لاستيراد المنتجات النفطية المكررة 3.3 مليار دولار العام 2017، فيما بلغت القيمة الإجمالية للوقود المستهلك 4.1 مليار دولار.

ونقل الخبراء عن المصادر قولها: إن نسبة 5% من الكميات المستوردة في إنتاج الطاقة تُسلم إلى المؤسسات العامة (بما في ذلك الجيش ومختلف قوات الأمن)، فيما تخصص نسبة 2% للخطوط الجوية الليبية.

يشار إلى أن الفريق ذكر أنه اعتمد في تقريره على «وثائق أصلية جرى التثبت من صحتها وأدلة ملموسة ومشاهدات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية»، وقال إنه «ملتزم بالحياد عند التحقيق في حالات عدم الامتثال من جانب أي طرف»، وقال إنه زار ليبيا خمس مرات منذ إعادة تعيينه في أغسطس 2017.

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