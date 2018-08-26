بلدية بنغازي: صور تكدس مخلفات الأضاحي «قديمة» أو في «مدن أخرى»

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لما يقال إنها بقايا أضاحي في شارع بأحد المدن الليبية. (الإنترنت)

نفت بلدية بنغازي ما يجري تداوله ونشره من صور لتكدس مخلفات عيد الأضحى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحة أن تكون صورًا قديمة التقطت في السنوات الماضية أو في مدن أخرى.

وقال مسؤول قسم الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد إن بنغازي تتعرض دائمًا لهجوم شرس وانتقادات غير بناءة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وملف النظافة استعمل في نشر الأكاذيب بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن غرفة الطوارئ المختصة بمهام إزالة مخلفات عيد الأضحى من جلود وقمامة باشرت عملها فورًا منذ أول أيام العيد، وأضاف الكاديكي أن عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار أصدر تعليماته بتشكيل غرفة الطوارئ.

وأكد تقسيم بلدية بنغازي إلى عدة مواقع لتجميع الجلود وغيرها، وكلفت عدة شركات نظافة بواقع شركة لكل موقع، موضحًا أن المهمة أنجزت وأعمال نقل الجلود تمت برغم شح الإمكانات والموارد والحجم الكبير لتساقط القمامة اليومي، إلا أن بلدية بنغازي وعبر الخطة التي أعدت لهذا الغرض تغلبت على أزمة تكدسها، ونقلت مخلفات العيد، وهذا ملحوظ لكل سكان المدينة.