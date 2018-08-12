عودة تدفق المياه لعمارات الـ 7000 بمنطقتي الحدائق والماجوري في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 12 أغسطس 2018, 06:04 مساء
أعمال الصيانة بمحطة خالد بن الوليد ببنغازي. (الأنترنت)

أكد مسؤول مكتب الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي، الأحد، عودة تدفق المياه إلى عمارات الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الحدائق والماجوري في مدينة بنغازي.

وقال الكاديكي لـ«بوابة الوسط»، إن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي أنهت أعمال الصيانة بمحطة خالد بن وليد الواقعة في حي الـ 7000 وحدة سكنية بمنطقتي الماجوري والحدائق، حيث تم تركيب مضخة خارجية ذات إنتاجية عالية لسحب المياه من الخط الرئيسي الخارجي.

وأوضح الكاديكي، أن سبب نقص وانقطاع المياه على عمارات الـ 7000، مرده الانقطاع المفاجئ والمستمر للتيار الكهربائي الذي يتسبب في عطل المضخات بالمحطة، بالإضافة إلى التوصيلات غير الشرعية من قبل المحال التجارية (كغسل السيارات والسجاد ومعارض السيارات) القريبة منها، التي تتسبب في نقص المياه المخصصة لتغذية الوحدات السكنية البالغ عددها 900 وحدة سكنية.

وطالب الكاديكي المواطنين بضرورة الحفاظ على استهلاك المياه والالتزام بدفع رسوم المياه حتى تتمكن الشركة من القيام بمهامها، مشيرًا إلى أن الشركة تعرضت للتدمير والتخريب من قبل الجماعات الإرهابية ونتج عن ذلك خسائر مادية هائلة في مخزونها من معدات وآليات وغيرها ..

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