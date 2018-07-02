انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن بن جواد والنوفلية لأسباب غير معروفة

أكد مصدر فني من شركة «هاتف ليبيا» للاتصالات فرع المنطقة الوسطى، اليوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن بلدتي بن جواد والنوفلية شرق مدينة سرت «لأسباب غير معروفة».

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن خدمات الاتصالات لشبكتي «ليبيانا» و«المدار» وخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت انقطعت عن المنطقتين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين «لأسباب مجهولة».

وأكد المصدر أن الفِـرق الفنية التابعة لشركة «هاتف ليبيا» تعمل في الوقت الراهن على تفعيل وإعادة تشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت في منطقتي بن جواد النوفلية.