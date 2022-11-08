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طرفة العطار تتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس للإناث

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 02:31 مساء
طرفة العطار تتوج بكأس وذهبية شطرنج طرابلس للإناث
لاعبة الشطرنج طرفة العطار عقب تتويجها بالميدالية الذهبية وكأس بطولة طرابلس للشطرنج للإناث. (بوابة الوسط)
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توجت لاعبة الشطرنج طرفة العطار، بالميدالية الذهبية وكأس بطولة طرابلس للشطرنج للإناث التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الفرعي طرابلس، باستضافة ورعاية المجلس البلدي أبوسليم. 

وفازت العطار بالعلامة الكاملة 7 نقاط من سبع جولات في البطولة التي تنافس عليها 15 لاعبة، وأدارتها سعاد النايلي، وكان حكمها الرئيسي أحمد شراطة ومساعده الحكم وليد بنور.

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ونالت الميدالية الفضية اللاعبة عائشة أبوالوليد برصيد 6 نقاط، وتوجت بالبرونزية اللاعبة نيروز البدوي برصيد (5 نقاط)، تساوت بعدهن ثلاث لاعبات برصيد أربع نقاط لكل منهن، وبكسر التعادل جاءت في المركز الرابع ريان بنعمة، والخامس أنعام شناك.

بطولة الفصول الأربعة للجودو
ومن المقرر أن تشارك الفائزات على المراكز الخمسة الأولى فى بطولة الفصول الأربعة مجموعة (د)، التي ستنطلق بقاعة ذات العماد بطرابلس في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، وفق تصريح رئيس شطرنج طرابلس أحمد شراطة لـ«بوابة الوسط».

هذا وحلت في المركز السادس سعاد الرايس، والسابع مارن الغدى (3 نقاط)، والثامن سجى حبارات (3 نقاط)، والتاسع نسام الرايس (3 نقاط)، والعاشر مروج الشريف (3 نقاط).

من جهة أخرى، حيا شراطة كلاً من رئيس المجلس البلدي أبوسليم عبدالرحمن الحامدي ووكيل ديوانه أيمن بركة على تعاونهما ودورهما البارز فى النجاح، وحيا أيضًا كل من ساهم في نجاح البطولة.

لاعبة الشطرنج طرفه العطار خلال إحدى لقاءات بطولة طرابلس للشطرنج للإناث. (بوابة الوسط)
لاعبة الشطرنج طرفه العطار خلال إحدى لقاءات بطولة طرابلس للشطرنج للإناث. (بوابة الوسط)
لاعبة الشطرنج طرفه العطار عقب فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة طرابلس للشطرنج للإناث. (بوابة الوسط)
لاعبة الشطرنج طرفه العطار عقب فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة طرابلس للشطرنج للإناث. (بوابة الوسط)
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