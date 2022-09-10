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«الأولمبية الليبية» و«دولي الشطرنج» يعترفان بشرعية أبورجعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 10 سبتمبر 2022, 04:47 مساء
«الأولمبية الليبية» و«دولي الشطرنج» يعترفان بشرعية أبورجعة
فوزي أبورجعة. (فيسبوك)
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أكدت اللجنة الأولمبية الليبية في رسالة لها إلى الاتحاد الدولي للشطرنج، اعترافها بشرعية فوزي أبورجعة في رئاسة الاتحاد الليبي للشطرنج، ومن ضمن ما جاء في الرسالة: «يسعدنا أن نهنئكم بنجاحكم باكتمال انتخاب الاتحاد الدولي للشطرنج، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في لعبة الشطرنج على كل المستويات».

وأضاف: «بالرجوع إلى اللائحة رقم 4 للجنة الليبية الأولمبية لإعادة بناء الاتحادات الرياضية الوطنية، وبناءً على رسالتكم المؤرخة يوم 30 مايو 2022، نعلمكم أن اللجنة الأولمبية الليبية اختارت السيد فوزي فتح الله محمد علي كرئيس للاتحاد الليبي للشطرنج، والممثل الرسمي له في الاتحاد الدولي للشطرنج.. تقبلوا منا كل التقدير والاحترام.. دكتور جمال بلقاسم الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية».

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وجاء رد الاتحاد الدولي للشطرنج عن طريق المستشار القانوني بالاتحاد الدولي للشطرنج ألكساندر مارتينوف، في رسالة وجهها إلى رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة جاء فيها: «عزيزي الأستاذ فوزي، نعلمكم ونؤكد لكم أن الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) استقبل رسالة من اللجنة الأولمبية الليبية تؤكد أنك الممثل للاتحاد الليبي للشطرنج ودون الحاجة لإعادة البناء، وأصبحت معترفًا بك على كل المستويات.. نتمنى لك التوفيق، لك كل التقدير والاحترام.. المستشار القانوني للاتحاد الدولي للشطرنج ألكساندر مارتينوف».

رسالة اللجنة الأولمبية الليبية. (فيسبوك)
رسالة اللجنة الأولمبية الليبية. (فيسبوك)
رسالة الاتحاد الدولي للشطرنج. (فيسبوك)
رسالة الاتحاد الدولي للشطرنج. (فيسبوك)
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