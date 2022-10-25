أسامة الطالب بطلا لـ«الشطرنج طرابلس»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج اللاعب أسامة الطالب بكأس وذهبية بطولة طرابلس للشطرنج، تصنيف 2028 برصيد 7.5 نقطة، وهي البطولة التي أُسدل ستارها أمس الإثنين بقاعة مدرسة شهداء أبو مليانة، بإشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي بالمنطقة وبمشاركة 40 لاعبًا.

ترتيب المراكز العشر الأولى ببطولة الشطرنج

وجاء خلف الطالب أربعة لاعبين برصيد 6.5 نقطة لكل منهم، حيث حل اللاعب مهند الهلاوي ثانيًا تصنيف 1900، وسراج رمضان ثالثًا تصنيف 1678، وعماد بركة رابعًا تصنيف 1627، وخامسًا وسام فرحات بدون تصنيف.

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وحلَّ فارس شعيب سادسًا تصنيف 1916برصيد 6 نقاط، وسابعًا فيصل زقطة تصنيف 1604 برصيد 6 نقاط، وثامنًا عمر دخيل دون تصنيف برصيد 6 نقاط، وتاسعًا علي البدري دون تصنيف برصيد 6 نقاط، وعاشرًا عبدالمطلب الزروق تصنيف 1652 برصيد 5.5 نقطة.

بطولة المدن العربية للشطرنج

وأصحاب المراكز الخمسة الأولى سيمثلون مدينة طرابلس في بطولة المدن العربية للشطرنج التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وأُقيمت البطولة بالنظام السويسري، ومن تسع جولات، تولى إدارتها أحمد شراطة والحكم الرئيسي سعيد زبيدة، وحكما الصالة كمال الدين بلوط ووليد بنور.