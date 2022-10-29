Atwasat

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 29 أكتوبر 2022, 01:39 مساء
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
عبدالباسط حسن الحصادي رئيس الاتحاد الفرعي درنة للشطرنج. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

عيَّن الاتحاد الليبي للشطرنج، اللاعب السابق عبدالباسط حسن الحصادي، رئيسًا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج.

وتكون الاتحاد الفرعي الجديد من يوسف بن عمران نائبًا للرئيس، وعبدالباسط السيوي أمينًا للصندوق، ومحمد امهدي أمينًا عامًا، وعضوية كل من: توفيق الغيثي، ولؤي المصراتي، وعبدالرؤوف الحصادي، وحافظ الحرير، وفرج غريب، وفقًا للقرار رقم (5) لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي بورجيعة. 

- اتحاد الشطرنج يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية
- «الأولمبية الليبية» و«دولي الشطرنج» يعترفان بشرعية أبورجعة

وقدم الرئيس الجديد عبدالباسط الحصادي عقب تكليفه،«الشكر لكل من ساهم في تكليفي بهذه المسؤولية وسألتزم خلال عملي بالشفافية والمساواة والاحترام للجميع وأرجو من الله أن يوفقنا ولكم منا كل التقدير». 

يذكر أن الاتحاد الفرعي درنة للشطرنج قدم عددًا من اللاعبين المميزين في الشطرنج الليبي، من أبرزهم البطل يوسف الحصادي بطل أفريقيا والعرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز

اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا...
د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية

د. محمود ملودة يحلل اتجاهات النقد الصحفي في المتون الليبية
العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون

العكشي: الحضور الكبير أهم ما يميز مهرجان الخريف السياحي في هون
في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» ...
هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟

هل أصبح برشلونة «صغيرا» في أوروبا؟
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
«الأخضر» يلتحق بـ«الأهليان» إلى نصف نهائي كأس ليبيا
طبرق تستقبل مواجهة الصقور والتحدي.. والمحلة أمام الاتحاد
طبرق تستقبل مواجهة الصقور والتحدي.. والمحلة أمام الاتحاد
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
اليوم.. بطل ليبيا بشير الدويبي ينافس على برونزية العالم للكاراتيه
اليوم.. بطل ليبيا بشير الدويبي ينافس على برونزية العالم للكاراتيه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس وأبوسليم...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في ......
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات
الثلاثي الليبي يترقب قرعة «الكونفدرالية» خلال ساعات...
المزيد
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»
شاهد: الأستوديو التحليلي لمبارتي اليوم في الدوري الليبي ......
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج
تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج...
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ولقاء الجارين أساريا والأولمبي في الدوري الممتاز
اليوم.. أبوسليم يلتقي الأهلي طرابلس والمدينة ضيفا على الخمس ......
اليوم.. بطل ليبيا بشير الدويبي ينافس على برونزية العالم للكاراتيه
اليوم.. بطل ليبيا بشير الدويبي ينافس على برونزية العالم ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط