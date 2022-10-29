تعيين عبدالباسط الحصادي رئيسا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عيَّن الاتحاد الليبي للشطرنج، اللاعب السابق عبدالباسط حسن الحصادي، رئيسًا للاتحاد الفرعي درنة للشطرنج.

وتكون الاتحاد الفرعي الجديد من يوسف بن عمران نائبًا للرئيس، وعبدالباسط السيوي أمينًا للصندوق، ومحمد امهدي أمينًا عامًا، وعضوية كل من: توفيق الغيثي، ولؤي المصراتي، وعبدالرؤوف الحصادي، وحافظ الحرير، وفرج غريب، وفقًا للقرار رقم (5) لسنة 2022 الذي أصدره رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي بورجيعة.

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وقدم الرئيس الجديد عبدالباسط الحصادي عقب تكليفه،«الشكر لكل من ساهم في تكليفي بهذه المسؤولية وسألتزم خلال عملي بالشفافية والمساواة والاحترام للجميع وأرجو من الله أن يوفقنا ولكم منا كل التقدير».

يذكر أن الاتحاد الفرعي درنة للشطرنج قدم عددًا من اللاعبين المميزين في الشطرنج الليبي، من أبرزهم البطل يوسف الحصادي بطل أفريقيا والعرب.