نتائج مباريات اليوم الثاني ناشئين في بطولة المغيرات لقفز الحواجز

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل بطولة المغيرات لقفز الحواجز، والتي ينظمها ويشرف عليها نادي المغيرات بمنطقة أنجيلة بجنزور بحلبة النادي بمشاركة 32 ناديا بأكثر من 150 فارسا، من مختلف مدن ومناطق ليبيا من الغرب والشرق والوسط والجنوب.

وجاءت نتائج ناشئين ارتفاع الحواجز ٨٥ و٩٥ كالتالي:

الترتيب الأولى: محمد النجار على الجواد شمس العاصمة الزمن ٣٤.٣٧.

الترتيب الثاني: حذيفة الزيات على الجواد بركان من نادي القادسية الزمن ٣٧.٥٢.

الترتيب الثالث: ليث دلة على الجواد بلاك وايتد من نادي القادسية ٣٧.٥٢.

الترتيب الرابع: ليث أبوقرين على الجواد فيكتور من نادي القادسية زمن ٣٧.٧١.

الترتيب الخامس: محمد ابشير على الفرس موجه من نادي المصباح زمن ٣٧.٩١.

الترتيب السادس: حمزة هروس على الفرس وردة من نادي المغيرات الزمن ٣٨.٢٩.

- تعرف على نتائج المباراة الأولى ناشئين في بطولة المغيرات لقفز الحواجز

- انطلاق بطولة المغيرات لقفز الحواجز

- نادي المغيرات ينظم بطولة لقفز الحواجز

الترتيب السابع: عبدالمالك السنوسي على الجواد الأسطورة من نادي الشموخ الزمن ٣٨.٣٢.

الترتيب الثامن: أحمد الشتيوي على الفرس نوتيلا من نادي فيض الزمن ٣٨.٩٢.

الترتيب التاسع: الفارس رمضان شعبان على الفرس نسمة من نادي البتول الزمن٣٠.٧٧.

الترتيب العاشر: عمر ابشير على الجواد موعود من نادي المصباح الزمن ٢٥.١٥ مع أربعة أخطاء.

بطولة المغيرات لقفز الحواجز. (بوابة الوسط)