انطلاق بطولة المغيرات لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انطلقت، اليوم الأربعاء، بطولة المغيرات لقفز الحواجز، والتي ينظمها ويشرف عليها نادي المغيرات بمنطقة أنجلية بجنزور بحلبة النادي بمشاركة 32 ناديًا بأكثر من 150 فارسًا، من مختلف مدن ومناطق ليبيا من الغرب والشرق والوسط والجنوب.

وتقام 3 مباريات ضمن منافسات اليوم الأول على ارتفاع حواجز ٨٥ و٩٥ لفئة الناشئين، ويشارك فيها ١٠٩ ناشئين، والمباراة الثانية يشارك فيها ٤٣ فارسًا على ارتفاع حواجز ١٠٥ و١١٥، والمباراة الثالثة يشارك فيها ١٢ فارسًا على ارتفاع ١١٥ و١٢٥.

- نادي المغيرات ينظم بطولة لقفز الحواجز

ووقفت «بوابة الوسط» على آخر الاستعدادات من جانب اللجان المشرفة على هذه البطولة من تجهيزات حلبة السباق، واستقبال المشاركين ومنصة التكريم والأمور الإدارية الأخرى.