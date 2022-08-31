نادي المغيرات ينظم بطولة لقفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق بعد ظهر غدا الأربعاء بطولة المغيرات لقفز الحواجز، والتي ينظمها ويشرف عليها نادي المغيرات بمنطقة انجلية بجنزور بحلبة النادي بمشاركة اكثر من 150 فارسًا، من مختلف مدن ومناطق ليبيا من الغرب والشرق والوسط والجنوب.

ووقفت «بوابة الوسط» على آخر الاستعدادات من جانب اللجان المشرفة على هذه البطولة من تجهيزات حلبة السباق، واستقبال المشاركين ومنصة التكريم والأمور الإدارية الأخرى.

«الوسط» التقت بالفارس عمر التريكي، المشرف العام على هذه البطولة، والذي أكد على أهميتها وتوفير كافة الظروف من أجل إنجاح هذه البطولة من خلال عمل اللجان العامة من استقبال وتنقل وإقامة وإعلام وتجهيز حلبة السباق، والاستعانة بالخبير الدولي كمال أبو السعود لتصميم الحواجز.

وأضاف أن هذه البطولة تقام بالمجهود الذاتي وبمساهمة من أولياء الأمور وبعض الجهات التي تعشق رياضة الفروسية، موضحا: «اتصلنا وحاولنا عدت مرات من خلال الرسائل التي أرسالها النادي لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية ولكن للأسف لم نجد أي دعم منهما رغم أن نادي المغيرات معترفا به دوليا وحقق العديد من البطولات الخارجية والمحلية».

وتابع أن النادي أحرز العديد من الكؤوس والقلائد المتنوعة ومن بينها كأس الاتحاد الدولي للفروسية، ورفع خلالها علم ليبيا عدة مرات في المحافل الدولية، ولكن للأسف لم نجد من يهتم ويدعم رياضة الفروسية من جانب المسؤوالين، رغم أننا نمتلك التقدير والاحترام في الخارج وحتى في الاتحاد الدولي للفروسية

واختتم حديثه لـ«بوابة الوسط»: «ليس لنا أي تقدير في الداخل رغم أن المشاركة في هذه البطولة جيدة حيث وصل عدد الفرق حتى ليلة الإثنين إلى 33 ناديا وأكثر من 150 رياضيًا».

وتأسس نادي المغيرات العام 1997، وأسسه الخبير الدولي علي التريكي وهو من مواليد 1951 الذي يعشق رياضة الفروسية، وهو أول عضو في الاتحاد الليبي للفروسية، والذي تأسس رسميا سنة 1971 بقيادة الفارس الدولي علي الفيتوري. وشارك في العديد من البطولات ومثل ليبيا في العديد من المحافل الدولية.

كأس الاتحاد الدولي للفروسية