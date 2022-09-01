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تعرف على نتائج المباراة الأولى ناشئين في بطولة المغيرات لقفز الحواجز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 11:45 صباحا
تعرف على نتائج المباراة الأولى ناشئين في بطولة المغيرات لقفز الحواجز
بطولة المغيرات لقفز الحواجز. (تصوير الوسط)
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انطلقت، بطولة المغيرات لقفز الحواجز، والتي ينظمها ويشرف عليها نادي المغيرات بمنطقة أنجيلة بجنزور بحلبة النادي بمشاركة 32 ناديًا بأكثر من 150 فارسًا، من مختلف مدن ومناطق ليبيا من الغرب والشرق والوسط والجنوب.

وجاءت نتائج المباراة الأولى ناشئين لقفز الحواجز ارتفاع الحواجز  ٨٥ و٩٥ كالتالي:
الترتيب الأولى: محمد النجار، على الجواد شمس العاصمة الزمن٣٤.٣٧.

الترتيب الثاني: حذيفة الزيات، على الجواد بركان من نادي القادسية الزمن ٣٧.٥٢.

الترتيب الثالث: ليث دلة، على الجواد بلاك وايتد من نادي القادسية ٣٧.٥٢.

الرتيب الرابع: ليث أبوقرين، على الجواد فيكتور من نادي القادسية زمن ٣٧.٧١.

الترتيب الخامس: محمد ابشير، على الفرس موجه من نادي المصباح زمن ٣٧.٩١.

- انطلاق بطولة المغيرات لقفز الحواجز
- نادي المغيرات ينظم بطولة لقفز الحواجز

الترتيب السادس: حمزة هروس على الفرس وردة من نادي المغيرات الزمن ٣٨.٢٩.

الترتيب السابع: عبدالمالك السنوسي، على الجواد الأسطورة من نادي الشموخ الزمن ٣٨.٣٢.

والترتيب الثامن: أحمد الشتيوي، على الفرس موزيلا من نادي فيض الزمن ٣٨.٩٢.

ووقفت «بوابة الوسط» على آخر الاستعدادات من جانب اللجان المشرفة على هذه البطولة من تجهيزات حلبة السباق، واستقبال المشاركين ومنصة التكريم والأمور الإدارية الأخرى.

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