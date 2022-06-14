منشور جديد عن «ديربي العاصمة»: قمة الأهلي طرابلس والاتحاد الجمعة على ملعب الجميل بتحكيم أجنبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، منشورًا جديدًا خاصًا بمباراة القمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، الذي كان مقررًا إقامته اليوم، ليجري ترحيله إلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الجميل.

وأشار المنشور الصادر عن اتحاد الكرة الليبي إلى أن المباراة ستقام يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على ملعب الجميل، بطاقم تحكيم أجنبي.

وتعد مباراة ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد مؤجلة من الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة أفريقيا «الكونفدرالية».

منشور اتحاد الكرة الليبي. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)