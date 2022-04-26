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رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 12:27 صباحا
رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي «الكونفدرالية»
نجم المنتخب الليبي, محمد صولة. (الإنترنت)
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أبدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «العربي» الكويتي، محمد صولة، سعادته بتأهل فريقه السابق، «الأهلي طرابلس» إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وحسم «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، بعد فوزه على نظيره «الاتحاد» بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة.

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ونشر صولة صورًا سابقة خلال ارتدائه قميص «الأهلي طرابلس»، عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها: «الحب فقط للحب الأول»، في إشارة إلى فريقه السابق، «الأهلي طرابلس».

الأهلي طرابلس × أورلاندو بيراتس
وضرب «الأهلي طرابلس» موعدًا مع فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، حيث فاز الأخير أيضًا أمام نظيره «سيمبا» التنزاني بهدف دون رد.

موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس»
وتقام مباراة الذهاب بين «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الثامن من مايو المقبل، بملعب «شهداء بنينا» ببنغازي بليبيا، ويتجدد اللقاء في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا يوم 15 من الشهر ذاته.

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