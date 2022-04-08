نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر صالح صولة، نجم فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، صورة ابنه محمد صولة اللاعب المحترف الحالي بفريق العربي الكويتي.

وقال صولة، في منشور على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «أتمنى لابني التوفيق في كل مشواره الرياضي وفي أي تجربة احترافية وهو يخوض تجاربه الاحترافية المتواصلة».

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وسبق لمحمد صولة خوض تجارب احترافية في البحرين وتونس قبل محطته الحالية بالكويت.

يذكر أن صولة الأب كان من نجوم الكرة الليبية في نهاية السبعينيات وعقد الثمانينيات.