محمد صولة يغادر «الصفاقسي» إلى العربي الكويتي

المحترف الليبي محمد صولة. (الإنترنت)

انتقل المحترف الليبي في صفوف فريق الصفاقسي التونسي، محمد صولة، إلى فريق العربي الكويتي، في عقد رسمي يمتد إلى عام ونصف، بعد أن أنهى جميع الإجراءات الخاصة بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع النادي الرياضي الصفاقسي.

وودع «صولة» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» زملائه في الفريق الصفاقسي بكل حب وتقدير واحترام، كما ودع جماهير الفريق بعد موسم ونصف قضاها في هذا النادي.

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وينضم صولة إلى مواطنه الهادي السنوسي مهاجم فريق العربي الكويتي، والذي يقدم مستويات طيبة في هذا الفريق.

ويعد المحترف محمد صولة من اللاعبين المتميزين، وقد سبق له أن احترف في الدوري البحريني وسجل معه عدة بطولات وكذلك فريق الصفاقسي.