نجم المنتخب السابق يتساءل عن أسباب هبوط مستوى اللاعبين المهاريين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 06 يناير 2022, 09:56 مساء
أسامة عزيزي لاعب فريق الظهرة والمنتخب الوطني السابق. (الإنترنت)

قال أسامة عزيزي، لاعب فريق الظهرة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إنه أصبح يستغرب ويتساءل عن أسباب هبوط مستوى اللاعبين المهاريين واللاعبين بصفة عامة في الكرة الليبية. 

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه في السنوات العشر الماضية لاحظ وجود نجوم ولاعبين مميزين رغم قلة الإمكانات.

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وأشار إلى أنه الآن يرى لاعبين لديهم أخطاء بدائية ومستواها متذبذب رغم أن عقودهم قوية، متابعا أن هناك إمكانات مادية تُصرَف عليهم.

وأكد أسامة عزيزي أنه يتمنى فتح هذا الملف للنقاش بشكل أعمق عن أسباب تدني مستوى كثير من اللاعبين.

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