بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حرص المركز الإعلامي بنادي الاتحاد على الخروج بثلاث رسائل عبر صفحة النادي على «فيسبوك»، مفادها الشد من أزر اللاعبين وتوجه الشكر للجماهير على الدعم والمساندة، بعد الخروج الأفريقي.

وداع «الكونفدرالية»

وودع الاتحاد بطولة «الكونفدرالية» من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة بهدف، أمس الأحد، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، أمام الأهلي طرابلس.



موعد مع أورلاندو

بذلك ضرب فريق الأهلي طرابلس موعدا مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

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فوز ثمين

وحقق الأهلي طرابلس فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد، بهدف جاء عن طريق التونسي أيوب عياد في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

ضربات الترجيح

وتأهل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى الدور نصف نهائي هو الآخر على حساب فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح (4-3)، بعدما فاز بهدف نظيف في إياب ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بنتيجة (1-0) لصالح صاحب الأرض.

رسائل نادي الاتحاد بعد الوداع الأفريقي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

رسائل نادي الاتحاد بعد الوداع الأفريقي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

رسائل نادي الاتحاد بعد الوداع الأفريقي. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)