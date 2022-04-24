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10 مساء على ملعب «شهداء بنينا».. فض الشراكة الليبية في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 03:57 مساء
10 مساء على ملعب «شهداء بنينا».. فض الشراكة الليبية في «الكونفدرالية»
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في الكونفدرالية. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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يدخل «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، اليوم الأحد، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، اختبارًا جديدة بنكهة أفريقية، عندما يلتقيان على ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، ضمن إياب ربع نهائي «الكونفدرالية».

الاستعداد للقمة الليبية
يستعد قطبا الكرة الليبية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» لمواجهة الإياب في ربع نهائي بطولة «الكونفدرالية»، بكل قوة، خصوصًا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي، الأمر الذي يزيد الحماس نحو مباراة العودة التي تتمسك بضرورة انتصار طرف.

تكتل مباراة الذهاب
مباراة الذهاب شهدت في الشوط الأول تكتلًا في وسط الملعب وعدم وجود أي فرص خطيرة من كلا الفريقين، وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق «الأهلي طرابلس»، وكان الأفضل خلال الشوط.

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توازنات دفاعية
بينما فريق «الاتحاد» اكتفى بالتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وتصدى حارس مرمى «الاتحاد» معاذ اللافي لعدة كرات خلال زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباراة الإياب والحسم اليوم الأحد، لمعرفة الفريق المتأهل إلى نصف نهائي «الكونفدرالية».

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