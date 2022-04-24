10 مساء على ملعب «شهداء بنينا».. فض الشراكة الليبية في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يدخل «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، اليوم الأحد، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً، اختبارًا جديدة بنكهة أفريقية، عندما يلتقيان على ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، ضمن إياب ربع نهائي «الكونفدرالية».

الاستعداد للقمة الليبية

يستعد قطبا الكرة الليبية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» لمواجهة الإياب في ربع نهائي بطولة «الكونفدرالية»، بكل قوة، خصوصًا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي، الأمر الذي يزيد الحماس نحو مباراة العودة التي تتمسك بضرورة انتصار طرف.

تكتل مباراة الذهاب

مباراة الذهاب شهدت في الشوط الأول تكتلًا في وسط الملعب وعدم وجود أي فرص خطيرة من كلا الفريقين، وفي الشوط الثاني كانت هناك سيطرة واضحة لفريق «الأهلي طرابلس»، وكان الأفضل خلال الشوط.

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