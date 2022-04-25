تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب فريق «الأهلي طرابلس» موعدًا مع «أورلاندو بيراتس» بطل جنوب أفريقيا، في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».



جاء تأهل «الأهلي طرابلس» بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره «الاتحاد» في المباراة التي أقيمت على ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، ضمن إياب ربع نهائي البطولة.

«الأهلي طرابلس» يحقق إنجازًا تاريخيًا

وهذا التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية هو الأول في تاريخ الفريق الليبي.

- (فيديو) «الأهلي طرابلس» إلى نصف نهائي «الكونفدرالية» على حساب «الاتحاد»

أما الطرف الآخر من مباراة نصف النهائي، تأهل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى الدور، على حساب فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح 4-3، بعدما فاز بهدف نظيف مساء الأحد في إياب ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بنتيجة 1-0 لصالح صاحب الأرض.