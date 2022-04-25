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موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 08:13 مساء
موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
فرحة لاعبي الأهلي طرابلس بعد التأهل إلى نسف نهائي الكونفدرالية. (المركز الإعلامي)
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حسم فريق «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بعد فوزه على نظيره «الاتحاد» بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة.

وهذا التأهل إلى نصف نهائي كأس «الكونفدرالية» هو الأول في تاريخ «الأهلي طرابلس»، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليكون فوز «الأهلي طرابلس» حاسمًا لتأهله لنصف النهائي.

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وضرب «الأهلي طرابلس» موعدًا مع فريق «أورلاندو بايرتس» الجنوب أفريقي، في نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، حيث فاز الأخير أيضًا أمام نظيره «سيمبا» التنزاني بهدف دون رد.

موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس»
وتقام مباراة الذهاب بين «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الثامن من مايو المقبل، بملعب «شهداء بنينا» ببنغازي بليبيا، ويتجدد اللقاء في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا يوم 15 من الشهر ذاته.

احتفالات في طرابلس
وفي طرابلس، خرجت جماهير غفيرة من أنصار فريق «الأهلي» تجوب شوارع المدينة ابتهاجًا بانتصار فريقها فور انتهاء لقاء طرفي ديربي العاصمة في البطولة الأفريقية.

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