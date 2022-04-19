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المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بكأس أمم أفريقيا 2023

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 19 أبريل 2022, 08:36 مساء
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بكأس أمم أفريقيا 2023
المنتخب الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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وضعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، التي أقيمت اليوم عن المجموعات المتنافسة من أجل التأهل لنهائيات البطولة القارية.

وجاء المنتخب الوطني الليبي، في المجموعة العاشرة صحبة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا ضمن تصفيات الكان لنهائيات 2023 بساحل العاج.

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وجاءت مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 كالتالي:
المجموعة الأولى: ساو تاومي وبرينسيبي - غينيا بيساو - سيراليون - نيجيريا.

المجموعة الثانية: اي سواتيني - توجو - الرأس الأخضر - بوركينا فاسو.

المجموعة الثالثة: بوروندي - ناميبيا - كينيا - الكاميرون.

المجموعة الرابعة: إثيوبيا - مالاوي - غينيا - مصر.

المجموعة الخامسة: أفريقيا الوسطى - أنجولا - مدغشقر - غانا.

المجموعة السادسة: تنزانيا - النيجر - أوغندا - الجزائر.

المجموعة السابعة: جنوب السودان - جامبيا - الكونغو - مالي.

المجموعة الثامنة: ليسوتو - جزر القمر - زامبيا - كوت ديفوار.

المجموعة التاسعة: السودان - موريتانيا - الجابون - الكونغو الديمقراطية.

المجموعة العاشرة: بوتسوانا - ليبيا - غينيا الاستوائية - تونس.

المجموعة الحادية عشر: ليبيريا - زيمبابوي - جنوب أفريقيا - المغرب .

المجموعة الثانية عشر: رواندا - موزمبيق - بنين - السنغال.

نظام القرعة
وينبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها ساحل العاج رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك، وستتأهل ساحل العاج بصرف النظر عن ترتيبها في المجموعة، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة، ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، اسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دورا تمهيديا.

وكانت غامبيا التي حققت مفاجأة في بلوغ ربع نهائي النسخة الأخيرة، على وشك الغياب قبل أن تنقذها ركلة جزاء متأخرة أمام تشاد، وكانت السنغال أحرزت اللقب الأول في تاريخها بقيادة مهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه على حساب مصر وزميله محمد صلاح، في 6 فبراير الماضي بركلات الترجيح في الكاميرون.

المستويات الأربع
- المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب)، والمغرب، ونيجيريا، ومصر، وتونس، والكاميرون، والجزائر، ومالي، وساحل العاج (المضيف)، وبوركينا فاسو، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

- المستوى الثاني: جنوب أفريقيا، والرأس الأخضر، وغينيا، والغابون، وبنين، وأوغندا، وزامبيا، والكونغو برازافيل، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، وكينيا، وسيراليون.

- المستوى الثالث: ناميبيا، وموريتانيا، وغينيا بيساو، والنيجر، وليبيا، وموزامبيق، وملاوي، وتوغو، وزمبابوي، وغامبيا، وأنغولا، وجزر القمر.

- المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، ورواندا، وبوروندي، وإثيوبيا، واسواتيني، وليسوتو، وبوتسوانا، وليبيريا، وجنوب السودان، وساو تومي وبرنسيبي.

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