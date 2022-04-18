ليبيا في التصنيف الثالث قبل قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2023 في جوهانسبورغ.. الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

تسحب، غدا الثلاثاء، في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم 2023 المقررة نهائياتها في ساحل العاج، وتشمل منتخبي كينيا وزيمبابوي على الرغم من إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي «فيفا»، بسبب التدخل الحكومي.

رفع الإيقاف

وقال ناطق باسم الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس «لقد أدخلنا البلدين على أمل رفع الإيقاف، في موعد لا يتجاوز الأسبوعين قبل الجولة الأولى في يونيو»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

أزمتا زيمبابوي وكينيا

وأثارت منظمة رياضية ممولة من الحكومة الزيمبابوية حفيظة «فيفا»، بعد إقالتها المدير التنفيذي الكروي بسبب قضايا مرتبطة بمحاسبة الأموال العمومية، وفي كينيا، حلت وزارة الرياضة اتحاد كرة القدم، بعد اتهام رئيسه نيك مويندوا بقضايا احتيال.

احتمال الاستبعاد

ووضع الاتحاد الأفريقي حدا أقصاه منتصف مايو لرفع الإيقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات، وبحال غيابهما، سيتقلص المشاركون في مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثلاثة، مع تأهل البطل ووصيف إلى النهائيات.

نظام التصفيات

ومن المقرر إقامة أول جولتين في 30 مايو و14 يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 مارس المقبل، أما ساحل العاج التي استضافت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية منتخبات وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، فتستضيف النهائيات في يونيو ويوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا.

أمل ساحل العاج

يأمل العاجيون إحراز اللقب الثالث في تاريخهم على أرضهم، بعد التتويج بركلات الترجيح على حساب غانا عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية، وبعد زيادة عدد المشاركين من 16 إلى 24، باتت الدولة المضيفة بحاجة إلى ستة استادات، وفضلت ساحل العاج اعتماد أبيدجان (2)، بواكي، كورهوغو، سان بيدرو وياموسوكرو.

باتريس موتسيبي

واطلع رئيس الاتحاد القاري الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، خلال زيارته الأخيرة إلى الدولة الواقعة في غرب القارة، على تقدم الأعمال في المنشآت، وأُبلغ بأن الأعمال تسير على ما يرام، باستثناء ملعب فيليكس هوفويه بوانيي، أكبر ملعب في البلاد سابقا قبل اعتماد الملعب الوطني الجديد.

البنية التحتية

اكتملت الأعمال بنسبة 25% فقط في الاستاد المسمى على اسم الرئيس الذي حكم المستعمرة الفرنسية السابقة مدة 33 عاما، بعد حصولها على الاستقلال في 1960.

راديبي وكالو

وسيساعد في عملية القرعة قلب دفاع ليدز يونايتد الإنجليزي السابق الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، والمهاجم العاجي السابق سالومون كالو، كما أحرز النجمان اللقب القاري سابقا، راديبي مع «بافانا بافانا» في 1996 وكالو مع «الفيلة» في 2015.

نظام القرعة

وينبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها ساحل العاج رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك، وستتأهل ساحل العاج بصرف النظر عن ترتيبها في المجموعة، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة، ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، اسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دورا تمهيديا.

وكانت غامبيا التي حققت مفاجأة في بلوغ ربع نهائي النسخة الأخيرة، على وشك الغياب قبل أن تنقذها ركلة جزاء متأخرة أمام تشاد، وكانت السنغال أحرزت اللقب الأول في تاريخها بقيادة مهاجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانيه على حساب مصر وزميله محمد صلاح، في 6 فبراير الماضي بركلات الترجيح في الكاميرون.

المستويات الأربع

- المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب)، والمغرب، ونيجيريا، ومصر، وتونس، والكاميرون، والجزائر، ومالي، وساحل العاج (المضيف)، وبوركينا فاسو، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

- المستوى الثاني: جنوب أفريقيا، والرأس الأخضر، وغينيا، والغابون، وبنين، وأوغندا، وزامبيا، والكونغو برازافيل، وغينيا الاستوائية، ومدغشقر، وكينيا، وسيراليون.

- المستوى الثالث: ناميبيا، وموريتانيا، وغينيا بيساو، والنيجر، وليبيا، وموزامبيق، وملاوي، وتوغو، وزمبابوي، وغامبيا، وأنغولا، وجزر القمر.

- المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، والسودان، ورواندا، وبوروندي، وإثيوبيا، واسواتيني، وليسوتو، وبوتسوانا، وليبيريا، وجنوب السودان، وساو تومي وبرنسيبي.