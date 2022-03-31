المنتخب الوطني يتقدم خطوة في تصنيف «فيفا» الشهري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، التصنيف الشهري لشهر مارس 2022، للمنتخبات على مستوى العالم.

وتقدم المنتخب الوطني الليبي، مركزا واحدا، حيث جاء في المرتبة 117، بعد أن حل في تصنيف الشهر الماضي في المركز 118.

- المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام موريتانيا

- رسميا.. «فيفا» يعتمد اللغة العربية

- بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية

- منتخب ليبيا يستعد لمواجهة موريتانيا في الدورة الودية الدولية

يذكر أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنهى مساء الثلاثاء، مشاركته في دورة موريتانيا الودية الدولية لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي (أيام فيفا)، بخسارة أمام مستضيف البطولة المنتخب الموريتاني بهدفين لصفر، وقع إحرازهما من خلال ركلتي جزاء.

واستهل «فرسان المتوسط» مشاركته في البطولة بانتصاره على منتخب النيجر بهدفين لهدف أحرزهما كل من محمد صولة ومؤيد اللافي من ركلة جزاء.

التصنيف عربيا

وعلى الصعيد العربي؛ احتل منتخب المغرب الصدارة، ويليه المنتخب المصري، ثم المنتخب التونسي ثالثا، وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة، والسعودية في المركز الخامس.

التصنيف أفريقيا

وعلى صعيد التصنيف الأفريقي حل منتخب مصر في المركز الرابع بعد السنغال المتصدر، ثم المغرب في مركز الوصافة، ونيجيريا صاحب المرتبة الثالثة، وتأتي الصدارة للمنتخب السنغالي رغم هبوط أسود التيرانجا 20 مركزا في التصنيف العالمي.

وعالميا احتل منتخب البرازيل الصدارة يليه المنتخب البلجيكي ثم منتخب فرنسا بينما جاء منتخب الأرجنتين في المركز الرابع.