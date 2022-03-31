تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس بقاعة قرطبه بطرابلس، مبارتان في بطولة كأس ليبيا لكرة السلة، انتهيتا بفوز الاتحاد على الشباب 61/ 50.

كما فاز الأهلي طرابلس على المدينة بنتيجة 80/ 41، وبهذا ضمن فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس تأهلهما لنهائيات ليبيا لكرة السلة.

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مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة، ستشهد قاعة قرطبة بطرابلس آخر مبارتين في مسابقة كأس السلة للمجموعة الأولى، المباراة الأولى ستجمع الشباب مع المدينة ويعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي طرابلس.

ومباريات المجموعة الثانية ستنطلق الثلاثاء المقبل، بمباراة الهلال والأهلي بنغازي، والجمعة 8 أبريل 2022، الأهلي بنغازي يتبارى مع النصر، والإثنين 11 أبريل النصر يلتقي الهلال.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من تصفيات كأس السلة تقام بنظام النصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي على مستوى ليبيا.