Atwasat

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 31 مارس 2022, 11:57 صباحا
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
فريق الأهلي طرابلس أمام الشباب في بطولة السلة. (المركز الإعلامي للأهلي طرابلس)
alwasat radio

جرت أمس بقاعة قرطبه بطرابلس، مبارتان في بطولة كأس ليبيا لكرة السلة، انتهيتا بفوز الاتحاد على الشباب 61/ 50. 

كما فاز الأهلي طرابلس على المدينة بنتيجة 80/ 41، وبهذا ضمن فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس تأهلهما لنهائيات ليبيا لكرة السلة.

- فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في كأس السلة
- «الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في كأس السلة
- «بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

مباريات الجمعة
وغدًا الجمعة، ستشهد قاعة قرطبة بطرابلس آخر مبارتين في مسابقة كأس السلة للمجموعة الأولى، المباراة الأولى ستجمع الشباب مع المدينة ويعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي طرابلس.

ومباريات المجموعة الثانية ستنطلق الثلاثاء المقبل، بمباراة الهلال والأهلي بنغازي، والجمعة 8 أبريل 2022، الأهلي بنغازي يتبارى مع النصر، والإثنين 11 أبريل النصر يلتقي الهلال. 

يشار إلى أن المرحلة الثانية من تصفيات كأس السلة تقام بنظام النصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي على مستوى ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة ...
حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا

حضور جماهيري قياسي في مباراة كرة قدم للسيدات بدوري أبطال أوروبا
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام

الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان بعد تعليق أعماله ثمانية أشهر
اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022

اتجاه في «فيفا» لتوسيع تشكيلة كأس العالم 2022
تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (4-4)
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان

حرب أوكرانيا تفسد استعدادات العرب لشهر رمضان
أول رد فعل من زوجة ويل سميث

أول رد فعل من زوجة ويل سميث
وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار

وصول شحنة رابعة من السيولة النقدية إلى بنغازي بـ100 مليون دينار
بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن

بعيدا عن الحرب.. طلب من ترامب لبوتين بخصوص بايدن
الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟

كيف تخطط ألمانيا لإعادة بناء جيشها؟
ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة

ضبط «الشنابو» المتهم الأساسي في قضية الدواجن الفاسدة بصبراتة
«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين

«فيفا» يبحث بدائل خطة إقامة كأس العالم كل عامين
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»

الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا للتحقيق بسبب «شكوى مستوطنين»
متلازمة كورونوكرانيا

متلازمة كورونوكرانيا
جنون القمح!

جنون القمح!
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشريف لمجلس اتحاد الكرة الليبي: قدموا استقالتكم فورا وكفى عبثا
الشريف لمجلس اتحاد الكرة الليبي: قدموا استقالتكم فورا وكفى عبثا
الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس في مهمة تأمين صدارة «الكونفدرالية»
الأهلي طرابلس يتوجه إلى تونس في مهمة تأمين صدارة «الكونفدرالية»
«المسابقات» تحدد موعد المباراة المؤجلة بين «الاتحاد» و«أبو سليم»
«المسابقات» تحدد موعد المباراة المؤجلة بين «الاتحاد» و«أبو سليم»
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا الودية الدولية
بالفيديو: منتخب ليبيا يتخطى النيجر (2-1) في دورة موريتانيا ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري ......
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز على بيراميدز (فيديو)
«الأهلي طرابلس» يعتلي قمة مجموعته في «الكونفدرالية» بالفوز ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في ......
المزيد
اليوم.. انطلاق أولى مباريات دور الـ32 لكأس ليبيا لكرة القدم
اليوم.. انطلاق أولى مباريات دور الـ32 لكأس ليبيا لكرة القدم...
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة
تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لنهائيات كأس ليبيا للسلة...
اليوم.. 6 مباريات في دوري الدرجة الأولى
اليوم.. 6 مباريات في دوري الدرجة الأولى...
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية
شاهد.. «في التسعين»: كواليس فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس قبل......
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية
كرة اليد.. عودة الجماهير الليبية إلى الملاعب الرياضية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط