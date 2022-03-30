فوز الاتحاد والأهلي طرابلس في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الثلاثاء، بقاعة قرطبة بطرابلس مباراتين في كأس ليبيا لكرة السلة لفرق المجموعة الأولى، انتهيتا بفوز الاتحاد على المدينة (63-59)، وفوز الأهلي طرابلس على الشباب (88-52).

واليوم الأربعاء، يتجدد الموعد في الكأس مع مباراتين أيضا، المباراة الأولى تجمع الاتحاد مع الشباب، ويعقبها مباراة المدينة مع الأهلي طرابلس.

الجمعة المقبلة، ستقام آخر مباراتين في المجموعة، المباراة الأولى ستجمع الشباب مع المدينة، ويعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي طرابلس.

وفي سياق متصل ستنطلق الثلاثاء المقبل، مباريات الكأس لفرق المجموعة الثانية، بمباراة الهلال والأهلي بنغازي، والجمعة 8 أبريل المقبل، الأهلي بنغازي يتبارى مع النصر، والإثنين 11 أبريل، النصر يلتقي الهلال.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من تصفيات كأس السلة تقام بنظام النصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي على مستوى ليبيا.