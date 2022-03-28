«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات كأس ليبيا لكرة السلة بالمنطقتين الشرقية والغربية، وفاز الهلال على المروج بفارق نقطتين (80-78)، وفاز الأهلي بنغازي على التحدي (94-36)، والنصر على السلفيوم (133-42)، وفاز الأهلي طرابلس على الأولمبي (88-37)، وفاز المدينة على اليرموك (69-42).

وفي ختام المرحلة الأولى تأهلت من المنطقة الشرقية فرق النصر والأهلي بنغازي والهلال ومن المنطقة الغربية الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والشباب.

مباريات المرحلة الثانية

في المرحلة الثانية لمسابقة كأس ليبيا لكرة السلة والتي ستقام بنظام النصف دوري وفق المواعيد التالية: الثلاثاء 29 مارس الجاري ستقام بقاعة قرطبة مباراتان، الأهلي طرابلس يلتقي الشباب، والاتحاد يتبارى مع المدينة، أما الأربعاء 30 مارس الجاري، الاتحاد يتبارى مع الشباب، والمدينة يلتقي الأهلي طرابلس.

الجمعة 1 أبريل المقبل، ستقام مباراتان، الأولى الشباب يلتقي المدينة، ويعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي طرابلس، أما الثلاثاء 5 أبريل، الهلال يلتقي الأهلي بنغازي، والجمعة 8 أبريل، الأهلي بنغازي يتبارى مع النصر، والإثنين 11 أبريل، النصر يلتقي الهلال، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي على مستوى ليبيا.