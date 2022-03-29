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«الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 29 مارس 2022, 12:12 مساء
«الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب».. و«الاتحاد» مع «المدينة» في كأس السلة
الأهلي طرابلس في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الثلاثاء، بقاعة قرطبة بطرابلس، المرحلة الثانية من مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة، التي ستقام بنظام النصف دوري بمباراتين «الأهلي طرابلس» يلتقي «الشباب»، و«الاتحاد» يتبارى مع «المدينة».

وغدًا الأربعاء «الاتحاد» يتبارى مع «الشباب» و«المدينة» يلتقي «الأهلي طرابلس»، والجمعة، تقام مباراتان، الأولى تجمع بين «الشباب» و«المدينة»، وتعقبها مباراة «الاتحاد» مع «الأهلي طرابلس».

ومباريات الكأس بالمجموعة الثانية تنطلق الثلاثاء، 5 أبريل المقبل، بمباراة «الهلال» و«الأهلي بنغازي»، والجمعة 8 أبريل، «الأهلي بنغازي» يتبارى مع «النصر»، والإثنين 11 أبريل، «النصر» يلتقي «الهلال».

يشار إلى أن المرحلة الثانية تقام بنظام النصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي على مستوى ليبيا.

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