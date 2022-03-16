ليبيا×مصر.. الجزائر×المغرب في بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء، بالجزائر مع مباراتين في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما، أولى المباريات ستجمع ليبيا بعد خسارة مباراة الافتتاح أمام الجزائر بهدف وتلتقي بمنتخب مصر صاحب النقاط الثلاثة بعد فوزه على تونس (3-2).

تأتي المباراة الثانية بين منتخب المغرب في أول ظهور له في البطولة أمام صاحب الضيافة منتخب الجزائر صاحب أول ثلاث نقاط على حساب المنتخب الليبي بالفوز بهدف في الافتتاح.

الجمعة 18مارس ستقام مباراتان أيضا، الأولى ستجمع المغرب مع مصر، ويعقبها مباراة ليبيا وتونس، أما الأحد 20 مارس، تونس تتبارى مع المغرب، ومصر تلتقي الجزائر.

وتختتم البطولة الثلاثاء 22 مارس بمباراتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.

أجندة مباريات بطولة شمال أفريقيا. (فيسبوك)