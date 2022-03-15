«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد المباراتين المؤجلتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت لجنة المسابقات أنه ستقام يوم الإثنين 28 مارس على ملعب أبوسليم، مباراة بين «المدينة» ونظيره «الأهلي طرابلس».

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وأوضحت أنه يوم الثلاثاء 29 مارس، ستقام على ملعب الجميل مباراة بين «الاتحاد» و«أبوسليم».

الاتحاد في «الكونفدرالية»

ويسعى فريق «الاتحاد» الليبي لتعويض خسارته الماضية أمام «شبيبة الساورة» الجزائري بالفوز على فريق «رويال ليوباردس» الإسواتيني الذي سيستضيفه خلال الجولة المقبلة الخامسة وقبل الأخيرة، الأحد المقبل، بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسيلتقي «الاتحاد» في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي الذي سيواجه فريق «شبيبة الساورة» بالجزائر يوم 20 مارس.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة قبل الأخيرة «أورلاندوبيراتس» تسع نقاط، و«شبيبة الساورة» سبع نقاط، و«الاتحاد» الليبي سبع نقاط، و«رويال ليبوباردس» دون نقاط.

الأهلي طرابلس

ويلتقي فريق الأهلي طرابلس أمام نظيره «بيراميدز» المصري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد اللقاء، ليكون مساء يوم الأحد، 20 مارس الجاري، على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي.