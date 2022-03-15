Atwasat

«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 15 مارس 2022, 08:07 مساء
«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»
فريق الأهلي طرابلس. (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد المباراتين المؤجلتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت لجنة المسابقات أنه ستقام يوم الإثنين 28 مارس على ملعب أبوسليم، مباراة بين «المدينة» ونظيره «الأهلي طرابلس».

- الأهلي طرابلس يعزز رصيده والاتحاد يتعثر أمام الساورة الجزائري في «الكونفدرالية»
- الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس بـ«الكونفدرالية»
- كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»

وأوضحت أنه يوم الثلاثاء 29 مارس، ستقام على ملعب الجميل مباراة بين «الاتحاد» و«أبوسليم».

الاتحاد في «الكونفدرالية»
ويسعى فريق «الاتحاد» الليبي لتعويض خسارته الماضية أمام «شبيبة الساورة» الجزائري بالفوز على فريق «رويال ليوباردس» الإسواتيني الذي سيستضيفه خلال الجولة المقبلة الخامسة وقبل الأخيرة، الأحد المقبل، بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وسيلتقي «الاتحاد» في الجولة الأخيرة مع متصدر المجموعة «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي الذي سيواجه فريق «شبيبة الساورة» بالجزائر يوم 20 مارس.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة قبل الأخيرة «أورلاندوبيراتس» تسع نقاط، و«شبيبة الساورة» سبع نقاط، و«الاتحاد» الليبي سبع نقاط، و«رويال ليبوباردس» دون نقاط.

الأهلي طرابلس
ويلتقي فريق الأهلي طرابلس أمام نظيره «بيراميدز» المصري، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس «الكونفيدرالية» الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد اللقاء، ليكون مساء يوم الأحد، 20 مارس الجاري، على ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × دارنس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × دارنس» في الدوري الممتاز
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس

أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
فوز وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

فوز وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء

«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
روسيا تحد من صادرات الحبوب إلى 4 دول

روسيا تحد من صادرات الحبوب إلى 4 دول
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا

إيلون ماسك يدعو بوتين إلى نزال فردي.. الرهان أوكرانيا
كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»

كشف موعد وحكم مواجهة «الأهلي طرابلس» ضد «بيراميدز» في «الكونفيدرالية»
رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»

رونالدو.. مهمة جديدة في دوري الأبطال لإنقاذ عودته الثانية إلى «أولد ترافورد»
«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار

«أوكرانيا تشتعل» .. غوتيريس يطالب بوقف «المأساة» في أوكرانيا ومنح فرصة للحوار
الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش

الحكومة البريطانية توجه رسالة إلى أنصار «تشيلسي» بشأن الروسي أبراموفيتش
صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر

صندوق النقد: حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر
رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا كما حدث في ليبيا

رئيس اللجنة العسكرية الأوروبية: الأمم المتحدة المنوطة بحظر الطيران فوق أوكرانيا ...
روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل

روسيا تعرض على الهند شراء النفط وسلع أخرى بالروبل
«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف

«وسط الخبر»: توتر أمني في طرابلس وتحذير أممي من العنف
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ليبية
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ...
الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس بـ«الكونفدرالية»
الاتحاد يتمسك بطموحات التأهل عبر بوابة رويال ليوباردس ...
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل
وجبة كروية على مائدة قناة «WTV» بمباراتين في الدوري.. بعد قليل
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 6 - 1 خليج سرت
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 6 - 1 خليج سرت
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 2 الأخضر» في الدوري ......
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس
انتهت عبر قناة «WTV».. الشط 0-0 الأهلي طرابلس...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في ......
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا...
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي ......
المزيد
«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»
«المسابقات» تحدد موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»...
فوزان وخسارة لليبيا في الجولة الخامسة لـ«شطرنج العرب»
فوزان وخسارة لليبيا في الجولة الخامسة لـ«شطرنج العرب»...
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × دارنس» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × دارنس» في الدوري ......
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس......
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 6 - 1 خليج سرت
انتهت عبر قناة «WTV».. الأخضر 6 - 1 خليج سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط