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فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 15 مارس 2022, 02:37 مساء
فوز مصر والجزائر في افتتاح بطولة شمال أفريقيا 17 عاما وخسارة ليبية
منافسات بطولة شمال أفريقيا 17 عاما. (فيسبوك)
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انطلقت أمس الإثنين بالجزائر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عاما بمشاركة منتخبات ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب بنظام النصف دوري.

وفي مباراتي الافتتاح انتهيتا بفوز الجزائر على ليبيا بهدف، ومصر على حساب تونس بثلاثة أهداف لهدفين، واليوم الثلاثاء راحة لكل الفرق.

وغدا الأربعاء 16 مارس ستقام مباراتان أيضا، الأولى ستجمع ليبيا ومصر، ويعقبها مباراة المغرب والجزائر.

والجمعة 18مارس المغرب تلتقي بمصر، ويعقبها مباراة ليبيا وتونس.

الأحد 20 مارس،  تونس تتبارى مع المغرب، ومصر تلتقي الجزائر.

وتختتم البطولة الثلاثاء 22 مارس بمباراتي ليبيا مع المغرب، والجزائر مع تونس.

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