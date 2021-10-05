«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022

مهاجم المنتخب الوطني أنيس سلتو. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

كشف مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم الدولي أنيس سلتو، عن غيابه عن مواجهة «فرسان المتوسط» أمام نظيره المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونشر «سلتو» عددًا من الصور للأشعة الخاصة بإصابته وعلق عيلها: «قدر الله وما شاء فعل، رغم الإصابة على مستوى الحوض؛ التحقت بالمنتخب الوطني في مباراة أنغولا ومنتخب الغابون، والآن أجري التقوية».

وتابع «سلتو»: «الحمد لله الإصابة بسيطة اللهم لك الحمد.. نتمنى لزملائي التوفيق في المنتخب الوطني، وإن شاء الله أكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن».

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وأضاف نجم المنتخب الوطني: «شكرًا للطاقم الطبي للمنتخب وإداريي المنتخب على الاحترافية، شكرًا لكم.. كل التوفيق للمنتخب الوطني».

ويُنتظر أن يكون سلتو حاضرًا بمباراة الإياب الذي سيدور بملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة السادسة لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.