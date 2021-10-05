منتخب ليبيا يستقبل الهوني والمصراتي وصولة واللافي وترقب وصول سلتو والسنوسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 01:28 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا في الإسكندرية. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

أجرى المنتخب الوطني الليبي أمس الإثنين، أول تدريب له في مدينة الإسكندرية المصرية؛ وذلك استعدادا لملاقاة المنتخب المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة الذهاب ضمن تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم  قطر 2022.

وقد وصل أمس الإثنين إلى المعسكر في الإسكندرية المحترفين حمدو الهوني والمعتصم المصراتي ومحمد صولة ومؤيد اللافي وفي انتظار أنيس سلتو والهادي السنوسي.

وسيقود لقاء الذهاب في مصر طاقم تحكيم بقيادة الحكم باسيفيك مانا من بورندي لإدارة مباراة الجولة الثالثة ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل أويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من أريتريا.

أما مباراة الإياب بالجولة الرابعة ستقام في ملعب شهداء بنينا يوم 11 اكتوبر الجاري بطاقم من جنوب أفريقيا بقيادة فيكتور جوميز حكم ساحة ويعاونه سويلا زكالي وندونجيني أثينكوسي ومعهم أوجين أمدلولي حكما رابعا، ويراقب المباراة الحكم هشام قيراط من تونس وكاتشالا كالي من نيجيريا.

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