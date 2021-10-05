صلاح يصل القاهرة استعدادا لـ«فرسان المتوسط» بعد رسالته إلى الليبيين في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 04:40 مساء
محمد صلاح بعد هدفه الأخير في مانشستر سيتي. (إنترنت)

وصل نجم كرة القدم العالمية محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إلى مصر، قبل أن يتوجه إلى مدينة الإسكندرية، استعدادًا لملاقاة منتخب ليبيا الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة، ثم الرابعة يوم 11 أكتوبر الجاري، في إطار تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

ونجح صلاح في تسجيل هدف مميز في مرمى مانشستر سيتي، الأحد الماضي، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهدفين لكل منهما، كما أظهر إفاقة فنية وبدنية كبيرة، قبل أن ينضم إلى صفوف «الفراعنة»، في إشارة إلى جاهزيته لمبارتي ليبيا.
 
ووصل صلاح إلى القاهرة، على أن يتوجه لاحقًا إلى برج العرب، حيث يقام معسكر الفريق، وتفام المباراة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أول لقاء بين صلاح والمدير الفني البرتغالي الجديد لـ«الفراعنة» كارلوس كيروش، والذي تولى مهمة الفريق المصري في سبتمبر الماضي، بعد إقالة حسام البدري، الذي خاض مبارتين في بداية التصفيات.

كان المنتخب الوطني المصري حصد 4 نقاط بالمجموعة، بعدما فاز في الجولة الأولى على أنغولا بهدف، ثم تعادل أمام الغابون بهدف، ويواجه منتخب «فرسان المتوسط» صاحب العلامة الكاملة 6 نقاط، يليه المنتخب المصري 4 نقاط، ثم الغابون ثالثًا بنقطة واحدة، يليها أنغولا دون نقاط.

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