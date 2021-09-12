كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 11:13 مساء
المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم خافيير كليمنتي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، استعداد المنتخب بشكل كامل لمباراته المقبلة أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وقال كليمنتي، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن «خطة منتخب مصر هي الفوز على أرضه والتعادل في بنغازي، وبالتالي ضمان التأهل بنسبة كبيرة»، متابعا: «نحن لن نلعب عشوائيا في هذه المواجهة بل درسنا كل نقاط القوة والضعف في المنتخب المصري، وما سيحدث خلال التسعين دقيقة سيكون مغايرا تماما لمباراتنا مع الغابون وأنغولا».

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ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط، وخلفه المنتخب المصري برصيد 4 نقاط، ثم الغابون بنقطة واحدة، والمنتخب الأنغولي من دون رصيد.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره الليبي في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تكون العودة في بنغازي في العاشر من الشهر نفسه.

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