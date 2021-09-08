كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 09:39 مساء
المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني كليمنتي. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة)

أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني كليمنتي، عن سعادته بالفوز الذي حققه على منتخب أنغولا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت بين المنتخبين، أمس الثلاثاء، على أرضية ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

وقال «كليمنتي» في تصريحات عقب المباراة: «سعيد للغاية فقد أصبح لدينا فريق ممتاز قادر على المنافسة بقوة وأنتم رأيتم اليوم ما هو قادر على فعله خلال المباراة».

وأضاف فيصل البدري: «لقد كانت البداية جيدة في الجولتين الأولى والثانية ونجحنا في رسم الفرحة والبهجة لجماهيرنا بعد فترة غياب عن الانتصارات».

المنتخب الليبي بعد فوزه الثاني أصبح رصيده 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ويأتي في المركز الثاني المنتخب المصري برصيد 4 نقاط ثم الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة وأخيرًا أنغولا دون نقاط.

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