المنتخب الوطني يعود بثلاثة نقاط ثمينة من لواندا.. وينفرد بصدارة مجموعته بتصفيات المونديال

فرحة لاعبو المنتخب الليبي بعد فوزه على الغابون. (أرشيفية : الإنترنت)

عاد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بثلاثة نقاط ثمينة بعد فوزه على نظيره المنتخب الأنغولي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتدين ليبيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى اللاعب عمر الخوجة الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

وقد حاول المنتخب الأنغولي الضغط على المنتخب الوطني طيلة زمن الشوط الأول، ولكن دفاع «فرسان المتوسط» كان لها بالمرصاد.

بهذه النتيجة أصبح المنتخب الوطني في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ومصر في الترتيب الثاني برصيد 4 نقاط، والغابون في الترتيب الثالث برصيد نقطة، وأنغولا بدون نقاط في الترتيب الأخير.

وقد قام المدرب الإسباني كليمنتي بأربع تبديلات حيث أخرج كلا من حمدو الهوني وعمر خوجه، ومحمد زعبية، ومحمد التهامي، وأدخل كلا من محمد صولة وطاهر بن عامر ومحمد الطبال ومحمدمنير.