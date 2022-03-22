خبزة بالدحي والتونة

القاهرة - بوابة الوسط

الخبزة المحشوة بالتونة والدحي من الأكلات الجانبية التى يمكن أن تقدم بجانب الأكلة الرئيسية، ويمكن أن تكون وجبه إفطار لذيذة. تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لصحة «فتافيت ليبية» في «فيسبوك».