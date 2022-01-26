تونة مقلية

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنت تبحثين عن أفكار غير تقليدية لأكلات شهية وغير مكلفة، فإليك طريقة تحضير كرات التونة المقلية، فتعرفي عليها معنا بحسب وصفة «شملولة».

المكونات

2 علبة تونة

حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا

حبة بطاطا صغيرة

بيضتان

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

معلقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا

رشة زعتر مجفف

نصف كوب دقيق

نصف كوب بقسماط

زيت للقلي