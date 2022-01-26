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تونة مقلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 11:30 صباحا
تونة مقلية
طريقة تحضير كرات التونة المقلية (الإنترنت)
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إذا كنت تبحثين عن أفكار غير تقليدية لأكلات شهية وغير مكلفة، فإليك طريقة تحضير كرات التونة المقلية، فتعرفي عليها معنا بحسب وصفة «شملولة».

المكونات
2 علبة تونة
حبة بصل صغيرة مفرومة ناعمًا
حبة بطاطا صغيرة
بيضتان
3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
معلقة صغيرة ملح
رشة فلفل أسود
رشة بابريكا
رشة زعتر مجفف
نصف كوب دقيق
نصف كوب بقسماط
زيت للقلي

طريقة التحضير
- تقشر البطاطا، وتقطع، وتسلق بالطريقة التقليدية، وتهرس جيدًا.
- توضع التونة في وعاء، ويضاف إليها البطاطا المهروسة، وبيضة، والمعدنوس، وتقلب جيدًا.
- يتبل خليط التونة والبطاطا بالملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والزعتر، وتخلط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات، وتحفظ في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- يشكل الخليط ككرات متوسطة الحجم، وتغمس في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط.
- يوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن، تقلى كرات التونة في الزيت، ويقلب حتى يحمر.
- ترفع الكرات على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم في طبق مزين ببعض المعدنوس.

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