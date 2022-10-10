بايدن يعد زيلينسكي بأنظمة دفاع جوي متطورة بعد هجمات الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، تزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن بايدن تحدث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و«تعهد مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة».

- زيلينسكي يتوعد القوات الروسية بـ«معارك مؤلمة»

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن بلاده «لن تخيفها» الضربات الروسية الكثيفة التي طالت منشآت كبيرة للطاقة، وأودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وأكد زيلينسكي، في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يمكن إخافة أوكرانيا بل ستزداد وحدة. لا يمكن لجم أوكرانيا»، واعدا بمعارك «مؤلمة أكثر بعد» للقوات الروسية على الجبهة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».