زيلينسكي يتوعد القوات الروسية بـ«معارك مؤلمة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الاثنين، إن بلاده «لن تخيفها» الضربات الروسية الكثيفة التي طالت منشآت كبيرة للطاقة، وأودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وأكد زيلينسكي، في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يمكن إخافة أوكرانيا بل ستزداد وحدة. لا يمكن لجم أوكرانيا»، واعدا بمعارك «مؤلمة أكثر بعد» للقوات الروسية على الجبهة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- ألمانيا تعجل بإرسال نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قادر على حماية مدينة بأكملها

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت ألمانيا أنها سرعت وصول أنظمة دفاع جوي قادرة على حماية مدينة بأكملها، وعدت بها منذ مدة طويلة، إلى أوكرانيا بعد الضربات الصاروخية الروسية الكثيفة التي استهدفت الأخيرة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على «تويتر»، «نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية»، واصفة الهجمات الأخيرة بأنها «دنيئة».