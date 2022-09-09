Atwasat

غوتيريس يزور باكستان لتفقد ضحايا الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 03:47 مساء
غوتيريس يزور باكستان لتفقد ضحايا الفيضانات
باكستانيون شردتهم الفيضانات يفرون على عوامة مرتجلة في منطقة جعفر آباد بولاية بلوشستان. 8 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الجمعة، زيارة لباكستان تستمر يومين وتأمل السلطات أن تحمل الأسرة الدولية، على زيادة دعمها لمساعدة البلاد على مواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الفيضانات.

وغمرت المياه ثلث مساحة باكستان بعد أشهر من الأمطار الغزيرة، التي وصفها غوتيريس الأسبوع الماضي بـ«موسم كارثي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتقدر الحكومة الباكستانية الحاجات بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإصلاح أو إعادة بناء البنى التحتية المتضررة أو المدمرة، وهو مبلغ لا يمكن لباكستان جمعه وحدها في وقت تواجه أعباء ديون فادحة.

لكن قبل التخطيط لإعادة البناء، تقضي الأولوية بتأمين الطعام والمأوى لملايين الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح جراء الأمطار.

وتأمل روزينة سولانجي الثلاثينية المقيمة في قرية غمرتها الفيضانات قرب سوكور (جنوب)، أن تكون لزيارة غوتيريس نتائج إيجابية.

-  باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
-  الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
-  الحكومة الباكستانية: الفيضانات أثرت على حياة 33 مليون شخص

قالت الجمعة لوكالة «فرانس برس»، «جميع الأطفال والرجال والنساء معرضون لهذا الحر الخانق.. ليس لدينا طعام ولا سقف فوق رؤوسنا. يجب القيام بمبادرة من أجل الفقراء».

وأوضح غوتيريس، في تغريدة من الطائرة التي كانت تنقله أنه يريد «الوقوف مع الناس في لحظة صعبة، تشجيع الدعم الدولي ولفت انتباه العالم إلى العواقب الكارثية للتغير المناخي».

وسيزور السبت، مناطق الجنوب التي غمرتها الفيضانات، ومدينة موهنجو دارو التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والمهددة بالمياه.

باكستان لم تشهد أمطارا بهذه الغزارة منذ 3 عقود
ويعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر، أساسيا لري المزروعات وإعادة تشكل موارد المياه في شبه القارة الهندية.. لكن باكستان لم تشهد أمطارا بهذه الغزارة منذ ثلاثة عقود على الأقل.

وتعزو إسلام آباد الفيضانات الكاسحة التي طالت أكثر من 33 مليون نسمة إلى التغير المناخي الذي يزيد من وتيرة وشدة الظواهر المناخية القصوى في جميع أنحاء العالم.

وسبق أن واجه البلد هذه السنة موجة حر تخطت أحيانا 50 درجة مئوية، وحرائق غابات مدمرة وفيضانات كاسحة نتيجة ذوبان الكتل الجليدية السريع.

وباكستان مسؤولة عن أقل من 1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، لكنها في المرتبة الثامنة بين الدول التي تواجه أكبر خطر نتيجة الظواهر المناخية القصوى، وفق دراسة أجرتها منظمة «جيرمان ووتش» غير الحكومية.

وبدأت المساعدة تصل في إطار خطة طوارئ للأشهر الستة المقبلة أعدتها الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة بعد توجيه نداء لجمع هبات بقيمة 160 مليون دولار في نهاية أغسطس.

وحطت الخميس طائرة «سي-17» تابعة لسلاح الجو الأميركي لتسليم خيم وشوادر، وهي أول طائرة عسكرية أميركية تهبط في باكستان منذ سنوات.

وإن كانت واشنطن مصدرا أساسيا للمعدات العسكرية لإسلام آباد، فإن العلاقات بين البلدين شهدت توترا شديدا بسبب مصالحهما المتضاربة في أفغانستان، لا سيما بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة مجددا في أغسطس 2021.

متوسط هطول الأمطار في بلوشستان والسند أربعة أضعاف معدلاته
وسجلت البلاد ككل معدل أمطار موسمية يزيد بمرتين عن المعتاد، بحسب مكتب الأرصاد، لكن متوسط هطول الأمطار في إقليمي بلوشستان والسند بلغ أربعة أضعاف معدلاته في العقود الثلاثة الماضية.

وتسببت الأمطار بفيضان الأنهار في الشمال الجبلي، فجرفت المياه خلال دقائق الكثير يد من الطرقات والجسور والمباني، فيما تراكمت المياه في سهول الجنوب وغمرت مئات مليارات الكيلومترات المربعة من الأراضي.

وفي منطقة جعفر آباد في محافظة بلوشستان، كان قرويون يفرون الخميس من منازلهم على عوامات مرتجلة من الواح الخشب والحبال.

وأقيمت مئات المخيمات فوق المساحات الجافة النادرة المتبقية في جنوب البلاد وغربها، وغالبا ما تكون الطرقات أو السكك الحديد المرتفعة المواقع الأخيرة التي لم تغمرها المياه.

وتنتشر مخاوف من ظهور أوبئة مع تكدس الناس مع مواشيهم، وأُبلغ عن حالات ملاريا وجرب.

وتسببت الفيضانات حتى الآن بمقتل نحو 1400 شخص منذ يونيو، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن السلطة الوطنية لإدارة الكوارث.

وجرفت المياه حوالى سبعة آلاف كيلومتر من الطرقات ودمرت 246 جسرا، وهدمت 1.7 مليون مسكن وشركة أو ألحقت بها أضرارا جسيمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن مهندسين

تداعيات «كورونا».. أميركا تبحث عن سعاة بريد وألمانيا عن سباكين وأستراليا عن ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟

شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تحل القروض الحكومية للشباب أزمة السكن في ليبيا؟
«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟

«هذا المساء»: مبعوث أممي جديد لليبيا: هل يلقى مصير أسلافه؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خطاب مرتقب للملك تشارلز الثالث الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش
خطاب مرتقب للملك تشارلز الثالث الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش
إردوغان يعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم الدولة «داعش»
إردوغان يعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم الدولة «داعش»
تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته
تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
غوتيريس يزور باكستان لتفقد ضحايا الفيضانات
غوتيريس يزور باكستان لتفقد ضحايا الفيضانات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا: تجاوزات روسية بحق العاملين الأوكرانيين
الشركة المشغلة لمحطة زابوريجيا: تجاوزات روسية بحق العاملين ......
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجوم إلكتروني ......
وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية
وكالة الطاقة الذرية تحذر من تداعيات انقطاع التيار قرب محطة ......
غوتيريس يزور باكستان لتفقد ضحايا الفيضانات
غوتيريس يزور باكستان لتفقد ضحايا الفيضانات...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط