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الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 04:18 مساء
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
متضررون من الأمطار الموسمية يحملون أمتعتهم في شوارع شيكاربور، في مقاطعة السند بباكستان، 31 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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تواصل باكستان حشد كل الوسائل المتاحة لإنقاذ ملايين المتضررين من أسوأ فيضانات تشهدها البلاد على الإطلاق، مستخدمة مروحيات لإجلاء العالقين في الجبال شمالا أو قوارب تعبر السهول المغمورة بالمياه جنوبا.

وتسببت الأمطار المستمرة في باكستان منذ يونيو بأعنف فيضانات في أكثر من عقد أغرقت ثلث مساحة البلاد وأودت بـ1191 شخصا، حسب حصيلة نُشرت الأربعاء. كما جرفت مساحات من المحاصيل الزراعية الأساسية ودمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من مليون منزل، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، عند إطلاقه نداء للحصول على تبرعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة إن «باكستان غارقة في المعاناة. الشعب الباكستاني يواجه أمطارا موسمية هائلة». وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها تضع باكستان في أعلى مستويات التأهب لديها، مخصصة 10 ملايين دولار من صندوق الطوارئ لمساعدتها.

الفيضانات في باكستان تطال 33 مليون شخص
وطاولت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني من كل سبعة، ووصفها رئيس الحكومة شهباز شريف، بأنها «أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان». وتقدر الحكومة الباكستانية أن البلاد بحاجة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية، وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة. لكن الأولوية تكمن الآن في الوصول إلى آلاف العالقين في الجبال والوديان في الشمال وفي القرى المعزولة في الجنوب والغرب.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر ظهور أمراض بسبب المياه (إسهال، أمراض جلدية، التهابات الجهاز التنفسي، الملاريا، حمى الضنك، إلخ) في بلد يواجه «اضرارا تلحق بالبنية التحتية الصحية، ونقص الكوادر الصحية والمعدات الصحية المحدودة».

في السند، يفحص الأطباء في عيادة ميدانية المرضى الذين اضطروا إلى السير حفاة في مياه قذرة موحلة مليئة بمختلف أنواع الحطام. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن البلاد بأكملها سجلت ضعف معدل الأمطار الموسمية المعتاد، لكن متوسط هطول الأمطار في بلوشستان والسند بلغ أربعة أضعاف معدلاته في العقود الثلاثة الماضية. وبلغ منسوب الأمطار التي تساقطت على بلدة باديدان الصغيرة في السند 1.75 متر منذ يونيو، ما شكل أعلى معدل في البلاد.

وتهطل في باكستان أمطار غزيرة وأحيانا مدمرة، خلال موسم الأمطار السنوي، من يونيو إلى سبتمبر، البالغ الأهمية للزارعة ولملء الأنهار والسدود. لكن الأمطار الحالية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود.

الحكومة توضح أسباب الفيضانات
ألقى المسؤولون الباكستانيون باللائمة على التغير المناخي الذي يضاعف وتيرة وشدة ظواهر الطقس في أنحاء العالم. في وقت سابق من هذا العام، واجهت البلاد جفافا وموجة حر تجاوزت فيها الحرارة 50 درجة مئوية في بعض الأحيان، وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة الناجمة عن الذوبان السريع للجبال الجليدية.

بتسجيلها 1% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تحتل باكستان المرتبة الثامنة على قائمة مؤشر الخطر المناخي العالمي الذي تضعه مجموعة «جرمان ووتش» غير الحكومية للبلدان الأكثر هشاشة في ظل الظواهر المناخية القصوى الناجمة عن التغير المناخي.

وانتقدت الحكومة الدول الصناعية الكبرى لدورها في الاحتباس الحراري، متهمة إياها بإثراء نفسها من خلال الوقود الأحفوري دون الاكتراث إلى العواقب. وتعتمد باكستان بشكل كبير على الزراعة، وتتوقع أن يتضرر بشدة اقتصادها المنهار أصلا. وارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية المهددة بالنقص بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء ارسال أول شحنة من المساعدات الإنسانية بقيمة 30 مليون دولار. وبدأ وصول شحنات من الصين وتركيا والإمارات. وانتشرت مخيمات موقتة في كل مكان لإيواء النازحين الذين يضطرون إلى تحمل القيظ ويفتقرون إلى مياه الشرب والطعام.

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