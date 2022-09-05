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باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 09:27 مساء
باكستان تكافح لمواجهة آثار الفيضانات مع تجاوز الوفيات 1300 (شاهد)
رجال يسيرون على طول طريق غمرته المياه مع متعلقاتهم، بعد هطول الأمطار والفيضانات خلال موسم الرياح الموسمية في سوهباتبور. (الإنترنت)
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تسعى السلطات الباكستانية جاهدة لمنع فيضان مياه أكبر بحيرة في البلاد، وغمر البلدات حولها بعد فيضانات غير مسبوقة، بينما أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإثنين، تسجيل 24 وفاة إضافية جراء الفيضانات.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الكتل الجليدية في جبال شمال باكستان تسببت في فيضانات تضرر منها 33 مليون شخص وأودت بحياة 1314 على الأقل بينهم 458 طفلًا، بحسب «رويترز».

 درجات حرارة قياسية في الصيف
جاءت الفيضانات في أعقاب درجات حرارة قياسية في الصيف، وألقت الحكومة الباكستانية والأمم المتحدة باللوم على تغير المناخ في الطقس القاسي وما سببه من دمار.

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وصرفت السلطات، أمس الأحد، بعض المياه من أكبر بحيرة للمياه العذبة في باكستان، مما أدى إلى نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من ديارهم، على أمل منع فيضان مياه البحيرة وغمر مناطق ذات كثافة سكانية أكبر. لكن مستويات المياه في البحيرة، الواقعة إلى الغرب من نهر إندوس في إقليم السند بجنوب باكستان، لا تزال مرتفعة على نحو خطير.

 «منسوب المياه في بحيرة مانشار لم ينخفض»
وقال جام خان شورو، وزير الري في الإقليم، «منسوب المياه في بحيرة مانشار لم ينخفض». ورفض كشف ما إذا كان سيتم إجراء محاولة أخرى لتصريف المياه من البحيرة.

وتمثل الفيضانات عبئًا كبيرًا على اقتصاد يحتاج بالفعل إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي. ودعت الأمم المتحدة إلى جمع 160 مليون دولار لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، لكن وزير المالية مفتاح إسماعيل قال إن الخسائر أكبر بكثير من ذلك.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن طائرات تحمل مواد إغاثية من الأمم المتحدة ودول من بينها تركمانستان والإمارات العربية المتحدة وصلت يوم الإثنين.

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